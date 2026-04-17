Le défenseur de l’Ajax, Baas, se dit admiratif de Daley Blind pour cette raison

Youri Baas poursuit sa progression en tant que footballeur. Le défenseur central de l’Ajax visionne systématiquement les images de ses performances après chaque match, comme il l’a expliqué vendredi dans une interview accordée au site officiel du club.

« Juste après un match, on a une certaine impression. On veut alors un peu confirmer cette impression à l’aide des images. On peut en tirer énormément d’enseignements, donc je le fais en fait tout le temps », explique le défenseur de 23 ans du club d’Amsterdam.

Doté d’une bonne passe, il cherche souvent à servir un milieu ou un attaquant d’une balle bien dosée, même si cela dépend des déplacements de ses partenaires. « Sean (Steur, ndlr) est quelqu’un qui veut vraiment le ballon, donc naturellement, il se retrouve souvent dans le jeu. »

« Je répète souvent à Sean qu’il doit rester en retrait. Ainsi, il peut se créer une position plus favorable. Lorsqu’on dribble, on attend que l’adversaire agisse, par exemple qu’il sorte vers moi. Cela libère de l’espace ailleurs. La clé, c’est de savoir combien de temps patienter. C’est ce qui rend le jeu passionnant », analyse Baas à propos de sa manière de penser sur le terrain.

Il se délecte des passes qui perforent l’entrejeu adverse : « Je ne parle pas seulement des miennes, mais quelqu’un comme Daley (Blind, ndlr) est un maître dans cet exercice. En une seule balle, tu transperces presque toute la défense. »

« Ces passes ne sont pas possibles très souvent pendant le match, car généralement, l’axe est un peu plus fermé. Mais si l’espace est là, il faut jouer le ballon. C’est un don qu’on a ou qu’on n’a pas », explique l’enthousiaste joueur de l’Ajax.

Concernant le marquage des attaquants, il prend Sébastien Haller comme exemple : « Il faut entrer en contact tôt pour lui rendre la tâche aussi difficile que possible et l’empêcher de tête ou de prendre la profondeur. Si on lui laisse l’espace pour se lancer alors qu’il est plus grand que vous, ça se complique. »