Le découvreur de Yamal trouve son successeur et déclenche une bataille entre le Barça et le Real Madrid

Le FC Barcelone a enfin trouvé le joueur susceptible de suivre les traces de Lamine Yamal, mais cette fois-ci en provenance du Mexique. Et le certificat de comparaison ne vient pas d'un journaliste ou d'un agent, mais de l'homme qui a lui-même découvert Yamal et l'a façonné de ses propres mains.

Dans des déclarations qui vont secouer les bureaux du Camp Nou, Rafa Márquez, légende du Barça, ancien entraîneur de son équipe réserve et actuel sélectionneur du Mexique, a placé le jeune prodige Gilberto Mora dans le même panier que Lamine Yamal, affirmant que ce qu'il voit en lui aujourd'hui est la copie conforme de ce qu'il avait vu chez Yamal avant son explosion.

Les propos de Márquez : « Ils me l'ont arraché en un mois »

Lors d'un entretien rapporté par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Márquez a replongé dans ses souvenirs d'entraîneur du Barça Atlètic pour évoquer le talent mexicain âgé de 17 ans.

Márquez a déclaré : « La même chose m'est arrivée avec Lamine Yamal, je l'ai fait monter d'un niveau, puis ils me l'ont arraché en l'espace d'un mois. Leur style est semblable, et leurs caractéristiques sont proches. »

L'entraîneur mexicain a ajouté qu'il n'écarterait aucun joueur en raison de son jeune âge, et que le seul critère est la performance et la contribution au sein de son club, laissant clairement entendre qu'il prépare Mora pour la sélection A.

Qui est Gilberto Mora, le Yamal mexicain ?

Gilberto Mora est l'attaquant du club de Tijuana, et il est considéré comme l'une des grandes révélations de la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée au Chili, où il a mené le Mexique avec des prestations remarquables.

Malgré son jeune âge, il évolue comme un attaquant polyvalent, débutant généralement sur l'aile gauche, se distinguant par une grande capacité de dribble et de la vitesse, et il utilise bien ses deux pieds avec un léger avantage pour le pied droit.

Cet éclat l'a placé sur le radar des grands d'Europe, son nom ayant été associé au Barça, au Real Madrid, à Arsenal et à Manchester United, ainsi qu'à l'Inter Miami où joue Lionel Messi. Son agent est la célèbre Brésilienne Rafaela Pimenta.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



Le Barça surveille, mais n'a pas encore bougé

Selon le quotidien espagnol, le Barça suit le joueur depuis longtemps et il jouit d'une grande cote au sein de la direction sportive du club, mais celui-ci n'a jusqu'à présent formulé aucune offre officielle ni fait de démarche concrète pour le recruter.

Il semble que les déclarations de Rafa Márquez, l'homme qui sait parfaitement à quoi ressemble un talent exceptionnel à 17 ans, pourraient être l'impulsion dont le Barça a besoin pour bouger avant que le Real Madrid ou l'un des géants de la Premier League ne lui souffle un autre joyau qui était à sa portée.