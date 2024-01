Le cri de désespoir de Mohamed Salah

Mohamed Salah a déclaré qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour revenir de sa blessure aux ischio-jambiers

Le joueur de Liverpool a été contraint de quitter le terrain lors du match nul 2-2 entre l'Égypte et le Ghana jeudi dernier et il reste à savoir combien de temps le joueur de 31 ans sera absent. L'attaquant est rentré en Angleterre pour se faire soigner, ce qui a amené l'ancien capitaine des Pharaons Ahmed Hassan à dire qu'il aurait dû rester pour soutenir ses coéquipiers. Après que le manager Jurgen Klopp a déclaré que Salah était "l'Égyptien le plus loyal qu'il ait jamais rencontré", l'ancien joueur de l'AS Rome a envoyé un message optimiste aux fans.

Il a tweeté : "Hier (mercredi), j'ai commencé le programme de traitement et de réhabilitation et je ferai tout mon possible pour être prêt dès que possible et revenir dans l'équipe nationale comme cela a été convenu dès le début. J'aime aussi l'Égypte et son peuple".

L'article continue ci-dessous

Dans ce qui pourrait être considéré comme un clin d'œil à ses détracteurs, il a ajouté : "Essayez plus fort".