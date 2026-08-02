Leipzig a clarifié la réalité des négociations qu'il mènerait actuellement pour recruter l'attaquant algérien, Mohamed Amoura, au cours de l'actuel mercato estival.

Le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », a affirmé ce dimanche que les clubs de Leipzig et de Wolfsburg ont démenti la véracité des informations qui faisaient état de négociations entre eux au sujet du transfert d'Amoura, assurant que ces rumeurs étaient « totalement éloignées de la vérité ».

À lire aussi

L'UEFA amorce ses manœuvres pour écarter Infantino : 3 candidats pour sa succession

Va-t-il recruter Vinicius et Alvarez ? Arteta répond aux grandes questions du mercato

Plettenberg a ajouté, via son compte sur la plateforme « X », que Leipzig se concentre entièrement sur la finalisation du transfert de Fisnik Asllani, qui constitue une priorité pour le club durant la période actuelle.

Âgé de 26 ans, Amoura évolue actuellement dans les rangs de Wolfsburg, qu'il a rejoint via un contrat définitif à l'été 2024, en provenance de l'Union Saint-Gilloise belge.

Le joueur algérien occupe le poste d'avant-centre pur, et il excelle également dans le jeu sur les ailes grâce à sa grande vitesse. Il est lié à Wolfsburg par un contrat courant jusqu'à l'été 2029.