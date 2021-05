Le coup de gueule de Leonardo après PSG - Lens

Le directeur sportif parisien s’en est pris verbalement à l’arbitre du match contre Lens, dans le tunnel du Parc.

Le PSG est sorti victorieux ce samedi de l’opposition qui le mettait aux prises au RC Lens (2-1). Toutefois, Leonardo, son directeur sportif, n’a pas aimé tout ce qu’il a vu durant cette partie.

Le Brésilien était très remonté au coup de sifflet final. Et pour cause ; il a peu goûté à l’arbitrage de Jérôme Brisard. Les nombreuses interventions non sifflées sur Neymar, dont une en fin de partie qui aurait pu déboucher sur un pénalty, l’ont fait sortir de ses gonds.

Leonardo n’a pas manqué de faire savoir à l’arbitre ce qu’il pensait de sa prestation du jour. Ainsi, après le match, il s’est permis de lui lancer ce qu’il avait sur le cœur dans le tunnel menant au vestiaire. Avec un ton remonté, il lui reprochait notamment de ne pas protéger ses joueurs. L’homme en noir est resté stoïque et n’a pas prêté attention à ses remarques virulentes.

Un dérapage qui en rappelle un autre

Ce n’est pas la première fois que Leonardo s’emporte à cause d’un arbitrage contestable. Il l’avait déjà fait en 2013 à l’issue d’une rencontre contre Valenciennes où Thiago Silva avait été expulsé. Ce jour-là, le directeur sportif parisien avait même bousculé l’arbitre, ce qui lui a valu plusieurs matches de suspension. Un verdict qui l’a incité à mettre prématurément fin à sa mission avec le club de la capitale. Avant le come-back effectué en 2019.

Mauricio Pochettino, le coach parisien, a été appelé à réagir au coup de gueule de Leonardo. Le technicien argentin a brandi un joker en confiant sur Canal+ : « Moi personnellement, je ne commente les situations qui touchent mon président ou directeur sportif. Je ne commente que ce qui se passe sur le terrain. J’ai toujours été comme ça. Ce n’est pas mon rôle. »