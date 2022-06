Le coup de gueule d'Aymeric Laporte

Le défenseur central de la Roja et de Manchester City Aymeric Laporte n'est pas content d'avoir été écarté de l'équipe de l'année PFA.

Il a posté un GIF de l'une des célèbres conférences de presse d'après-match de José Mourinho pour souligner et éclairer son mécontentement.

Alisson a été nommé dans les buts de l'équipe derrière une défense à quatre composée de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Antonio Rudiger et Joao Cancelo.

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😘 — Aymeric Laporte (@Laporte) June 10, 2022

Thiago a été nommé au milieu de terrain avec Kevin de Bruyne et Bernardo Silva à ses côtés. Cristiano Ronaldo était titularisé en attaque, encadré par Mohamed Salah et Sadio Mané.

Laporte était clairement frustré d'avoir Van Dijk et Rudiger devant lui dans la hiérarchie, malgré le fait qu'il était le défenseur central dominant dans l'équipe qui a remporté la Premier League.

Laporte, qui a été sélectionné 15 fois en équipe nationale espagnole et a marqué un but, a joué 33 matchs pour City en Premier League cette saison et a marqué quatre buts. C'est en grande partie grâce à lui que l'équipe de Pep Guardiola n'a encaissé que 26 buts tout au long de l'année.