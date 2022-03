Le contrat au rabais de Bruno Fernandes

Mais malgré ses performances impressionnantes sur le terrain, le milieu de terrain portugais ne sera que le septième joueur le mieux payé de l'effectif des Red Devils.

Ces dernières saisons, les salaires versés par United ont fait l'objet d'un examen minutieux, David de Gea ayant été très critiqué il y a quelques années, alors qu'un certain nombre de joueurs auraient du mal à gagner des sommes similaires dans d'autres clubs.

Des joueurs hors de forme comme Marcus Rashford et Harry Maguire sont en huitième et neuvième position des joueurs les mieux payés, avec respectivement 200 000 et 190 000 livres par semaine. Quant à l'oublié Juan Mata, il gagne toujours 160 000 livres par semaine pour chauffer le banc.

L'article continue ci-dessous

Peu de gens seront surpris de voir que Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé de l'équipe des États-Unis avec un salaire de 480 000 livres par semaine, soit 105 000 livres de plus que De Gea, qui occupe la deuxième place.

Le top 5 est complété par Jadon Sancho, Raphael Varane et Paul Pogba, respectivement troisième, quatrième et cinquième.