Le conte de fées de Curaçao en Coupe du monde prend fin après un doublé de Nicolas Pépé

La Coupe du monde s’est achevée pour Curaçao. L’équipe devait absolument battre la Côte d’Ivoire pour entretenir ses espoirs de qualification, mais elle n’a pas réussi. Un doublé de Nicolas Pépé a fixé le score à 0-2 à Philadelphie.

Avant la rencontre, Dick Advocaat, visiblement détendu, avait déclaré que Curaçao n’avait « rien à perdre », mais il avait sans doute imaginé un tout autre scénario pour le début de match. Dès la 7^e minute, la défense a vacillé.

Un malentendu entre Juriën Gaari et Joshua Brenet a entraîné une perte de balle coûteuse, immédiatement exploitée par Yan Diomande, qui a centré au cordeau devant le but. Nicolas Pépé a conclu l’action d’une frappe à bout portant : 0-1.

Eloy Room, pourtant, ne serait pas le héros attendu de cette Coupe du monde. Après l’ouverture du score, Curaçao s’est regroupé défensivement avec une certaine efficacité : seul un tir repoussé d’Amad Diallo a créé un frisson, tandis que la « Blue Wave » répondait par Juninho Bacuna et Tahith Chong.

Après la pause, Sherel Floranus a bien failli égaliser, mais sa tentative a frôlé la barre transversale. Juste avant la pause fraîcheur, le coup de grâce est tombé : bien servi, Pépé a expédié le ballon dans la lucarne pour porter le score à 0-2.

Les hommes d’Advocaat ont continué à se battre jusqu’au bout, mais le conte de fées s’est arrêté net. Au final, Curaçao peut se féliciter d’une belle aventure mondiale, marquée par un but contre l’Allemagne et un précieux match nul face à l’Équateur.

La Côte d’Ivoire termine deuxième du groupe E et se qualifie pour les huitièmes de finale, où elle retrouvera le deuxième du groupe I, soit la France, soit la Norvège, dont le face-à-face est prévu plus tard dans la semaine.