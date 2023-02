Le constat implacable de Thierry Henry sur le PSG

À l'issue de la victoire in extremis du PSG contre Lille ce dimanche, Thierry Henry a tiré un constat implacable de la prestation parisienne.

Présent en bord-terrain pour assister, au micro d'Amazon Prime, à la rencontre explosive de ce dimanche entre le PSG et le LOSC. Et si l'ancien international français a profité d'un match spectaculaire et très plaisant, il a aussi pu acter des problèmes toujours bien présents dans le groupe de Christophe Galtier. Il s'est d'ailleurs positionné sur ce point à l'issue de la rencontre.

Un jeu inquiétant malgré la victoire

La première chose qui a frappé Thierry Henry, c'est que ce n'est pas la victoire qu'il retient en premier de ce match : « Dans le jeu, je suis inquiet. Cela m'inquiète la façon dont ils ont gagné. Le résultat est bon, mais pas le contenu. » Le consultant pense d'ailleurs que c'est tout le climat délétère qui entoure le club ces derniers temps qui pourrit l'atmosphère à Paris et n'aide pas les joueurs à performer.

Sur ce point, l'ancien attaquant d'Arsenal a été interrogé sur la fameuse photo de Neymar mangeant au McDonald's avec des amis. Mais, plus que de tomber sur le joueur, il a pointé du doigt l'entourage du Brésilien : « Ce sont ses amis qui ont posté la photo? Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis... » a-t-il lâché avec beaucoup d'ironie.

Si les Parisiens représentent le moteur de la Ligue 1 depuis leur reprise par le Qatar, Titi considère qu'aujourd'hui ce sont les Franciliens qui devraient s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en France. À Monaco par exemple : « Monaco, c’est l’équipe la plus équilibrée, la plus structurée du championnat. Ils savent ce qu’ils ont à faire, et font tous les mêmes efforts. Que ça soit les titulaires ou les remplaçants. Fait tirer un grand coup de chapeau au coach. »