Le constat de Lizarazu sur le RC Lens : "Ils n'ont pas assez..."

La défaite de trop ? En s'inclinant à Lorient (1-2) ce samedi, le RC Lens n'a pas seulement laissé filer trois points précieux, il a aussi offert au PSG l'occasion de prendre quatre longueurs d'avance en tête du championnat. Un coup d'arrêt brutal pour une équipe qui, il y a quelques semaines encore, semblait invincible. Après une seule victoire lors des quatre derniers matches de Ligue 1, le doute s'installe. Les Sang et Or sont-ils en train de craquer sous la pression de la course au titre ? Pour un observateur avisé, la réponse est non.

Lizarazu vole au secours d'un RC Lens en plein doute

Cet observateur, c'est Bixente Lizarazu. Sur le plateau de l'émission Téléfoot ce dimanche, le champion du monde 98 a livré un diagnostic à contre-courant. Pour lui, le problème lensois n'est pas d'ordre psychologique, mais bien technique. "Craquent-ils sous la pression ? Non, ils n'ont tout simplement pas assez déséquilibré Lorient", a-t-il analysé, froidement. Selon lui, le RC Lens est aujourd'hui victime de son succès. "Ils sont désormais plus étudiés par leurs adversaires, car ils font peur", a-t-il expliqué, pointant un "manque de précision et de présence dans la surface".

L'analyse est lucide. Face à des blocs bas et regroupés, le jeu lensois, si flamboyant en début de saison, peine à trouver des solutions. Les hommes de Pierre Sage sont devenus prévisibles, et leurs adversaires ont appris à les contrer. Le mal n'est pas dans la tête, il est dans les pieds et sur le tableau noir.

Une saison déjà réussie, quoi qu'il arrive

Bixente Lizarazu a également tenu à dédramatiser la situation. Pour lui, la course au titre n'a jamais été l'objectif principal du club artésien. "De toute façon, s'ils se qualifient juste pour la Ligue des Champions, ça sera déjà une saison réussie pour eux", a-t-il rappelé, soulignant le parcours exceptionnel d'une équipe qui n'était pas programmée pour jouer les premiers rôles.

Ce constat, loin d'être un tacle, est une piqûre de rappel salutaire. Il invite à la mesure et à la patience. Le RC Lens traverse une passe difficile, c'est un fait. Mais la saison est encore longue, et le calendrier offre encore des opportunités, avec notamment un choc décisif face au PSG à Bollaert. Le titre est encore jouable, à condition de trouver de nouvelles solutions pour surprendre et déstabiliser. Le problème est identifié. Reste maintenant à trouver le remède.