Le conseil de Luis Suarez à Darwin Nunez

Darwin Nunez, la recrue record de Liverpool, a fait les gros titres cette semaine en Angleterre après avoir été expulsé, s'être emporté et avoir donné un coup de tête au défenseur de Crystal Palace, Joachim Andersen.

Nunez a été sévèrement critiqué pour cet incident et Liverpool n'a pas réussi à gagner le match, faisant match nul 1-1. Depuis, l'attaquant uruguayen s'est excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus.

Un autre ancien attaquant uruguayen de Liverpool était là pour le conseiller. S'adressant à Telemundo dans une conversation reprise par Marca, Luis Suarez a expliqué qu'il avait pris contact avec Nunez après l'incident.

"Avec ce qui s'est passé l'autre jour, j'ai parlé avec lui. Il a commencé récemment. Il doit être conscient du fait qu'ils vont maintenant le chercher deux ou trois fois plus, et encore plus parce qu'il est anglais. Cela vient d'un idiot qui s'est trompé et qui en a souffert."

"Ce n'est rien de grave, nous avons tous fait des erreurs et été expulsés. Mais en Angleterre, ils font des choses les plus minimes une grosse affaire."

Suarez a connu une période réussie mais controversée en Angleterre. À Liverpool, il a été exclu pour avoir fait une remarque raciste à Patrice Evra, de Manchester United, et a également été surpris en train de mordre Branislav Ivanovic.

L'ancien attaquant du FC Barcelone s'est ensuite repris en main et, sans jamais perdre son sang-froid, n'a plus rien fait de tel depuis. Suarez pense que Nunez peut s'en servir pour s'améliorer.

"Il est important de tomber et de se relever afin d'être plus fort. Darwin est quelqu'un qui écoute beaucoup, il est très intelligent et il retournera la situation."