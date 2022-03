Le conseil de Ferdinand à Manchester United

Les Red Devils ont été tenus en échec 0-0 en Premier League samedi. Ralf Rangnick n'a pas réussi à inverser la tendance et Rio Ferdinand pense que le club doit trouver un nouveau manager et lui laisser le temps d'appliquer son style.

S'inspirer de Liverpool

L'ancien défenseur central a souligné la façon dont Liverpool a donné du temps à Jurgen Klopp, exhortant les patrons d'Old Trafford à faire de même.

"Le problème que j'ai, c'est que Ralf Rangnick est arrivé, mais ensuite vous allez devoir le changer à nouveau pour le style de football de quelqu'un d'autre", a déclaré Ferdinand sur Vibe with Five.

"Il y aura alors un autre bouleversement et un nouveau style à mettre en place et les joueurs devront le comprendre.

"Je pense que United doit faire une croix sur l'année ou les deux années à venir en termes de trophées, au minimum.

"Ils doivent se dire 'nous allons reconstruire ce que nous avons, faire un bon recrutement et il y a un certain style de jeu avec ce nouveau manager que nous allons adopter et il va avoir le temps de tout mettre en place'.

"Ils doivent dire 'nous allons rester avec ce gars et lui donner un minimum de deux ans pour qu'il s'en sorte' et voir les progrès et le développement se produire.

L'article continue ci-dessous

"Cela va prendre tout ce temps. Vous ne pouvez pas avoir cette transition et gagner. Cela n'arrive pas.

"Liverpool ne l'a pas fait. Combien de temps a-t-il fallu à Klopp pour gagner ? Il faut s'inspirer de ce que font les autres équipes.