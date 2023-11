Le conseil bizarre de Gareth Bale à Bellingham

Bale a plaisanté sur le fait que Jude Bellingham devrait "parler espagnol" en donnant des conseils sur la façon de réussir dans la capitale espagnole.

Bale, aujourd'hui à la retraite et célèbre pour sa réticence à parler espagnol, a donné à Bellingham des conseils quelque peu sarcastiques sur la réussite en Liga. Bien qu'il ait rempli son armoire à trophées à Madrid, l'ailier avait des relations tendues avec les médias espagnols, dont il conseillait à Bellingham de se tenir à l'écart. Le milieu de terrain anglais a inscrit 13 buts et délivré trois passes décisives lors de ses 14 premiers matches sous le maillot blanc de Madrid.

Lors d'une apparition dans le jeu télévisé anglais A League of Their Own, Bale a donné quelques conseils : "Le plus grand conseil est de jouer le jeu à Madrid. Si vous ne jouez pas le jeu, si vous faites ce que les médias veulent, si vous leur parlez, si vous êtes une marionnette, vous aurez beaucoup d'ennuis... Parlez après les matches, assurez-vous de parler en espagnol, faites ce genre de choses.

Bale s'est également confié sur les difficultés qu'il a rencontrées à la fin de sa carrière madrilène : "Vous verrez beaucoup de Galactiques, ils agissent comme des Galactiques, ils jouent le jeu d'être au Real Madrid, c'est probablement la raison pour laquelle cela a été un peu difficile pour moi.... Je ne voulais pas le faire, je voulais juste jouer au football et rentrer à la maison, ce qui m'a probablement gêné et les a poussés à m'attaquer un peu plus".

Malgré les critiques des médias espagnols, Bale a été un élément essentiel d'une équipe madrilène extrêmement performante, formant le troisième pilier d'un trio dominant comprenant également Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Il a terminé sa carrière en Liga avec 106 buts et 67 passes décisives, et a également inscrit le but de la victoire lors de la finale de la Ligue des champions 2013-2014.