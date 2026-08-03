Jan Paul van Hecke semble bientôt avoir un concurrent de moins à Tottenham Hotspur. Cristian Romero est en effet en passe de rejoindre l’Inter, rapporte notamment La Gazzetta dello Sport.

L’Inter aurait déjà trouvé un accord avec Tottenham Hotspur sur une indemnité de transfert de 40 millions d’euros, affirme le quotidien sportif italien. Les discussions avec l’entourage de Romero sont désormais en cours.

Le salaire constitue le principal point d’attention. Romero réclame un salaire de six millions d’euros, mais l’Inter ne veut pas s’aligner. Les deux parties devraient rapidement trouver un terrain d’entente.

Pour Romero, la Serie A n’est pas un championnat inconnu. Avant de rejoindre Tottenham Hotspur, il a évolué pendant des années à l’Atalanta et au Genoa. Un retour semble désormais proche.

Cela reste tout de même quelque peu surprenant, puisque Romero a encore prolongé son contrat avec les Spurs jusqu’à la mi-2029 l’été dernier. De plus, il était capitaine la saison passée et formait, lorsqu’il était apte, un duo fiable avec Micky van de Ven.

La place de Romero dans l’axe de la défense de Tottenham Hotspur sera occupée la saison prochaine par Van Hecke, arrivé de Brighton & Hove Albion pour 60 millions d’euros.

Le week-end dernier, le Néerlandais était déjà titulaire lors du match amical contre Chelsea (victoire 2-1). Dans les médias britanniques, Van Hecke a surtout dégagé une impression de joueur « combatif et plein d’envie ».