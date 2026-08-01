Les négociations entre le club saoudien d'Al-Ahli et l'Espagnol Xavi Hernández sont entrées dans leur phase décisive, après que la direction du club a accordé à l'ancien entraîneur du Barça un ultime délai pour répondre à l'offre officielle qui lui a été soumise afin de prendre en main la direction technique de l'équipe, alors que l'entraîneur allemand Matthias Jaissle se rapproche d'une nouvelle expérience en Premier League avec Newcastle United.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé que la direction d'Al-Ahli a accordé à Xavi Hernández un délai de 48 heures pour répondre à son offre officielle, après que l'entraîneur espagnol s'est hissé en tête de la liste des candidats à la succession de Matthias Jaissle.

Le journal a ajouté que les responsables du club poursuivent dans le même temps les négociations avec plusieurs autres entraîneurs, en prévision d'un éventuel refus de Xavi d'accepter la mission, la direction affichant une orientation claire en faveur d'un entraîneur disposant d'une expérience préalable dans le championnat saoudien ou dans l'un des championnats de la région.

Dans le même contexte, le journal a indiqué que la société du club Al-Ahli attend la réception de la démission écrite de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle dans les heures à venir, en vue de finaliser officiellement les procédures de son départ.

De son côté, la chaîne britannique « Sky Sports » a rapporté qu'Al-Ahli percevra environ 11 millions d'euros de la part de Newcastle United en contrepartie de la fin de l'engagement de Jaissle avec le club saoudien.

La chaîne a ajouté que l'entraîneur allemand signera un contrat de quatre saisons avec Newcastle, après avoir été choisi pour succéder à l'Anglais Eddie Howe à la tête de l'équipe.

Trois noms sur la table d'Al-Ahli

« Arriyadiyah » avait révélé plus tôt que la liste des candidats pour entraîner Al-Ahli se limitait à trois noms : l'Espagnol Xavi Hernández, le Portugais Nuno Espírito Santo et son compatriote Vítor Pereira, avant que Xavi ne prenne les devants dans la course aux candidatures au cours des dernières heures.

Xavi Hernández a débuté sa carrière d'entraîneur avec le club qatarien d'Al-Sadd en 2019, où il a remporté sept titres nationaux avec l'équipe, avant de prendre en main le Barça en novembre 2021.

L'entraîneur espagnol a mené le club catalan à la reconquête du titre de la Liga, ainsi qu'au sacre en Supercoupe d'Espagne lors de la saison 2022-2023, confirmant ainsi sa place parmi les jeunes entraîneurs les plus en vue sur la scène européenne.