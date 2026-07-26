Le FC Barcelone poursuit son intérêt pour l'attaquant argentin Julian Alvarez de l'Atlético Madrid, envisagé comme successeur de Robert Lewandowski, mais refuse d'entrer dans une surenchère au-delà de sa première offre de 100 millions d'euros, alors que le club madrilène tient fermement à conserver sa star.

Le quotidien catalan « Mundo Deportivo » a rapporté que la situation ne suscite aucune inquiétude dans les coulisses du Camp Nou, la direction estimant qu'elle dispose déjà d'options offensives abondantes après l'arrivée de l'Anglais Anthony Gordon et de l'Allemand Karim Adeyemi, sans oublier la possibilité de s'appuyer sur Ferran Torres, Dani Olmo et Raphinha comme attaquants de pointe.

Une attente positive, sans précipitation

Le journal a précisé que l'entraîneur Hansi Flick apprécie toujours énormément Alvarez, mais que la direction du club catalan préfère attendre les évolutions possibles plutôt que de se précipiter dans une opération jugée très complexe, notamment face au refus de l'Atlético Madrid de céder son joueur en dessous de la valeur qu'il fixe.

De son côté, le journaliste Achraf Ben Ayad, proche des cercles du club catalan, a révélé sur sa page « Facebook » que « le Barça a désormais parfaitement conscience que l'Atlético ne changera pas sa position concernant Julian », ajoutant que « l'attente se concentre maintenant sur l'existence éventuelle d'une nouvelle démarche du joueur lui-même ».

Le compte à rebours a commencé

Ben Ayad a affirmé que « le compte à rebours pour régler ce dossier a commencé », signifiant que la balle est désormais dans le camp d'Alvarez, dont l'intervention personnelle et la pression sur son club actuel pourraient être la seule clé pour finaliser la transaction.

Le Barça avait présenté une offre officielle estimée à 100 millions d'euros à la fin du mois de mai dernier, mais l'Atlético Madrid l'a refusée, insistant pour conserver son attaquant de 27 ans, considéré comme l'une des principales armes offensives de l'effectif des Rojiblancos.

La stratégie de la patience

Le Barça semble avoir choisi la stratégie de la patience et de l'attente, s'appuyant sur sa conviction que le temps pourrait jouer en sa faveur, surtout si le joueur exprime un désir clair de rejoindre les Blaugrana.

Par ailleurs, le renforcement de la ligne d'attaque par de nouveaux visages a offert à la direction catalane une plus grande marge de manœuvre et lui permet de ne pas se précipiter pour boucler l'affaire à n'importe quel prix.