Le comportement de l'Atlético de Madrid suscite la colère d'Alvarez

Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, demeure l’un des dossiers chauds du mercato estival. Le Real Madrid a récemment surenchéri en proposant 150 millions d’euros, malgré l’intérêt persistant du FC Barcelone.

L’attaquant n’a pas encore évoqué son avenir, ce qui attise les spéculations et accentue le flou autour de son dossier.

Selon le journaliste Jota Jordi, interrogé sur le plateau d’El Chiringuito et cité par le quotidien Sport, l’attaquant nourrirait même de l’agacement envers son club actuel, l’Atlético.

Jordi a affirmé : « D’après les informations que je reçois du camp de la sélection argentine, Alvarez est très affecté, profondément déçu, et je peux même dire qu’il est extrêmement en colère. »

Selon l’émissaire, une partie de ce malaise provient des déclarations du club colchonero, jugées éloignées de la réalité des faits.

Il ajoute : « Le club envoie des messages laissant entendre que la responsabilité incombe à Julián et au FC Barcelone. Or le Barça a toujours été clair et franc dans ses relations, et il est lui aussi déçu car il détient la parole ou la promesse d’une personne très importante au sein de l’Atlético de Madrid. »

Il a par ailleurs souligné : « Ce joueur a toujours fait preuve de professionnalisme et de transparence envers le club. Il a rempli ses obligations lors de chaque match disputé sous le maillot colchonero, et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. »

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