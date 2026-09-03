Le Paris Saint-Germain, tenant du titre en Ligue 1, redoute une défaite face à Monaco, qui lui coûterait un bilan négatif marquant.

Le PSG accueille Monaco au Parc des Princes demain vendredi soir, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1.

Selon les statistiques d'Opta, le Paris Saint-Germain a perdu ses deux dernières rencontres face à Monaco en Ligue 1, et aucune équipe n'est parvenue à enchaîner trois victoires consécutives sur le club parisien dans la compétition depuis le rachat du club par la société Qatar Sports Investments (QSI).

Monaco a donc l'occasion historique de réaliser ce qu'aucun club de Ligue 1 n'a réussi ces dernières années.

Le PSG s'était incliné 0-1 face à Monaco en novembre 2025, avant de subir une nouvelle défaite 1-3 en mars dernier.

Mais entre ces deux rencontres, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises la saison dernière en Ligue des champions, le club parisien s'imposant lors d'une manche et faisant match nul lors de l'autre pour se qualifier sur un score cumulé de 5-4.

Monaco, la bête noire du PSG

Depuis la saison 2020-2021, le Paris Saint-Germain a perdu 6 de ses 12 confrontations face à Monaco en Ligue 1, pour 4 victoires et 2 nuls, soit au moins deux défaites de plus que face à n'importe quelle autre équipe sur la même période.

Après ses matches nuls contre Rennes et Lille, le Paris Saint-Germain pourrait ne remporter aucune de ses trois premières rencontres de Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 2012-2013, lorsqu'il avait fait match nul lors de ses trois premières journées, avant d'être sacré champion en fin de saison.

Le Paris Saint-Germain cette saison-là est l'un des deux seuls clubs du XXIe siècle à avoir été sacré champion de Ligue 1 sans remporter la moindre victoire lors de ses 3 premières rencontres, aux côtés de Lille lors de la saison 2010-2011, qui avait lui aussi fait match nul lors de ses trois premiers matches.

De l'autre côté, après avoir remporté ses deux premiers matches de Ligue 1 lors de la saison 2026-2027, Monaco pourrait entamer sa saison par trois victoires lors des 3 premières journées pour la deuxième fois seulement au XXIe siècle, après la saison 2017-2018, où il avait débuté son parcours par 4 succès consécutifs.

Une habitude parisienne

Le PSG a remporté son premier match à domicile en Ligue 1 lors de 10 de ses 12 dernières saisons, pour un nul et une défaite.

Il a également gardé sa cage inviolée lors de 9 de ces 12 rencontres, dont ses trois dernières : un match nul 0-0 contre Lorient lors de la saison 2023-2024, une victoire 6-0 sur Montpellier lors de la saison 2024-2025, puis un succès 1-0 sur Angers lors de la saison 2025-2026.

Monaco, de son côté, a remporté 5 de ses 8 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1, pour un nul et deux défaites, soit le même nombre de victoires qu'au cours de ses 24 précédentes rencontres à l'extérieur dans la compétition, qui avaient vu 7 nuls et 12 défaites.

Le Paris Saint-Germain a inscrit 6 buts dans le temps additionnel de la seconde période en Ligue 1 au cours de l'année 2026, soit au moins deux de plus que n'importe quelle autre équipe de la compétition sur la même année. À l'inverse, Monaco n'a encaissé aucun but durant cette phase du match depuis celui d'Olivier Giroud pour Lille en août 2025.

Un duel chargé d'émotion ?

Maghnes Akliouche pourrait affronter son ancien club, Monaco, avec lequel il a disputé 139 matches toutes compétitions confondues. Il pourrait également signer sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, stade sur lequel il a été impliqué dans le plus grand nombre de buts au cours de sa carrière toutes compétitions confondues, à l'exception du stade Louis-II, après y avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Hors penalties, Paris Brunner affiche le meilleur ratio de buts attendus en Ligue 1 cette saison, avec 1,87 but attendu. L'attaquant de Monaco a également inscrit un plus grand nombre de tirs cette saison, avec 9 contre 4, et davantage de touches dans la surface adverse, avec 13 contre 10, en 138 minutes de jeu en championnat, comparé à ce qu'il avait réalisé lors des 127 minutes disputées durant la saison 2025-2026.

Après avoir signé deux victoires en Ligue 1, ainsi que deux succès lors des barrages de la Ligue Conférence, Philippe Clement pourrait devenir le premier entraîneur à réussir à remporter ses 5 premiers matches toutes compétitions confondues à la tête de Monaco.

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