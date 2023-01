Le communiqué cinglant du Real Madrid après les propos de Le Graët sur Zinedine Zidane

Le Real Madrid a ajouté sa voix à celles qui dénoncent le "manque de respect" dont a fait preuve Zinedine Zidane de la part de Noël Le Graët.

C'est la sortie de trop pour Noël Le Graët. Contesté depuis quelques mois et en attente d'un audit à son encontre, le président de la Fédération Française de Football est allé sur un terrain glissant. Noël Le Graët a touché à l'icône nationale Zinedine Zidane. Le président de la FFF a affirmé qu'il n'a jamais parlé à l'icône des Bleus, Zidane, pour devenir le sélectionneur de l'équipe nationale après avoir été finaliste de la Coupe du monde 2022, tout en déclarant qu'il aurait snobé toute tentative de l'ancien Ballon d'Or d'entamer des discussions.

"Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport"

Au micro de RMC Sport, Noël Le Graët a fait une sortie médiatique qui fait énormément jaser : "Zinedine Zidane au Brésil ? Je m'en fous, il peut aller où il veut ! Est-ce que Zidane a essayé de me joindre ? Certainement pas, je n'aurais même pas décroché le téléphone de toute façon. Je ne l'ai jamais rencontré, nous n'avons jamais envisagé de nous séparer de Didier [Deschamps]."

La superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, n'a pas tardé à interpeller le président de la FFF suite à cette déclaration, en réponse à un apparent "manque de respect" envers une icône nationale, et le Real Madrid a désormais affiché dans un communiqué sur le site officiel du club : "Le Real Madrid C. F. déplore les commentaires malheureux du président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, concernant Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport au monde".

"Des déclarations inappropriées"

"Ces propos témoignent d'un manque de respect pour l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une correction immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France, parmi de nombreuses autres distinctions, incarne les valeurs de ce sport et l'a prouvé tout au long de sa carrière professionnelle en tant que joueur et en tant qu'entraîneur".

"Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu'un qui occupe une telle représentation et sont en elles-mêmes inappropriées, comme celles qu'il a également faites à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de 5 Ligues des Champions, parmi de nombreuses autres distinctions", a conclu le Real Madrid.

Le Graet - qui a qualifié Benzema d'"âne" lors d'un conflit juridique tristement célèbre avec son ancien coéquipier de l'équipe de France Mathieu Valbuena - s'est excusé pour ses commentaires "maladroits" sur Zidane, déclarant dans un communiqué publié par la FFF : "Je tiens à m'excuser pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu."

Zidane, qui a passé cinq ans au Real Madrid en tant que joueur avant de remporter trois Ligues des champions et deux Liga en tant qu'entraîneur, est au chômage depuis qu'il a quitté le Santiago Bernabeu à la fin de la saison 2020-21. Le Français attendait a refusé de nombreux défis pour attendre de voir si le poste de sélectionneur français se libérait, désormais, il va devoir se mettre à la recherche d'un nouveau challenge.