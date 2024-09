Le communiqué cinglant de l'OM pour Jordan Veretout

L’OM s’est fendu d’un communiqué cinglant pour Jordan Veretout, dimanche.

Jordan Veretout est dans une situation inconfortable à l’Olympique de Marseille. Ecarté et poussé à la sortie par la direction, l’international français est toujours dans la cité phocéenne deux jours après la fin du mercato estival. Une situation qui agace certains fans marseillais qui ont attaqué le joueur, défendu dans la foulée par l’OM.

L’OM prend la défense de Jordan Veretout

Il y a quelques heures, l’OM publiait un communiqué pour prendre la défense de l’un de ses joueurs. Selon le club phocéen, le concerné ainsi que sa famille subiraient un harcèlement et des menaces sur les réseaux sociaux. Une situation fermement condamnée par l’Olympique de Marseille qui a préféré ne pas dévoiler l’identité du joueur.

« L'Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables. Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers Treizième Homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n'a sa place ni dans le sport ni dans la société », peut-on lire dans ledit communiqué.

Jordan Veretout toujours partant

Cependant, si l’OM a décidé d’anonymiser le joueur en question, L’Equipe révèle ces dernières heures qu’il s’agirait de Jordan Veretout. Et, il y a de fortes de chances que cela soit lié à sa situation au club. Pourtant, Jordan Veretout avait trouvé un point de chute et était proche de rejoindre le Stade Rennais. Mais les exigences financières de Marseille qui réclamaient huit millions d’euros ont refroidi les Bretons.

Toutefois, même si le mercato a fermé ses portes, vendredi, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma peut toujours quitter la cité phocéenne, cet été. En effet, l’OL est en discussions avec l’OM pour un éventuel transfert de l’ancien stéphanois dans le Rhône. Pour cela, Lyon a prévu d’activer l’option ‘’joker’’ tout comme Marseille l’avait fait pour signer Valentin Rongier, arrivé de Nantes à l’été 2019.