Rodri a rapidement imposé son influence au FC Barcelone, après avoir disputé sa première rencontre sous les couleurs de l'équipe face à l'Athletic Bilbao, alors même qu'il n'a pas bénéficié d'une préparation suffisante, commençant ainsi à modifier la physionomie du milieu de terrain et à offrir davantage de contrôle à son équipe.

Selon le quotidien espagnol Sport, Rodri a rejoint un train lancé à pleine vitesse, puisqu'une seule semaine s'est écoulée depuis sa présentation en tant que joueur du FC Barcelone, avant qu'il ne fasse ses débuts avec l'équipe jeudi, malgré une préparation extrêmement limitée.

Les débuts de Rodri ont suscité l'attente habituelle réservée aux grandes stars, le stade explosant à son entrée à la 62e minute, avant qu'il n'inaugure sa participation à sa manière : son tout premier ballon fut un bond puissant au milieu de terrain pour couper une balle aérienne.

C'était là un début qui confirmait la personnalité d'un joueur dominateur, décrit par Flick comme un « leader né », avant qu'il ne devienne rapidement le point d'ancrage de l'équipe.

Les premières minutes de Rodri ont montré qu'il possède la présence des grands milieux de terrain classiques, le joueur affichant un gabarit et une présence remarquables, et sa présence sur le terrain s'est rapidement répercutée sur ses coéquipiers, en particulier ceux du milieu de terrain.

Flick s'est appuyé sur Rodri, Pedri, Fermin Lopez et Olmo, faisant évoluer le FC Barcelone vers un jeu avec un seul milieu axial traditionnel au lieu du double pivot habituel.

Rodri s'est chargé du rôle de seul milieu récupérateur, devenant le premier et unique relais nécessaire pour franchir les lignes adverses, le FC Barcelone s'appuyant sur un système en 4-3-3 lors de la relance depuis l'arrière.

Le mouvement le plus frappant fut la montée automatique de Pedri vers une position plus avancée sur le terrain, tandis que Fermin Lopez et Olmo permutaient leurs positions entre eux.

Adama et Lamine Yamal ont contribué à instaurer l'équilibre au sein de l'équipe en apportant davantage de largeur au FC Barcelone. Cette formule a fonctionné, et c'est de là qu'est venu le deuxième but, après une superbe démonstration dans la circulation du ballon, qui s'est accélérée encore davantage lorsque le ballon est parvenu à Adama.

Un centre d'Adama a fini aux pieds de Fermin Lopez, qui a exploité une erreur grossière de Laporte pour inscrire son troisième but de la saison.

Le FC Barcelone s'est contenté d'inscrire deux buts parce qu'Unai Simon fut le meilleur joueur du match, mais l'équipe a de nouveau prouvé qu'elle était dévastatrice sur le plan offensif.

Une force offensive sans avant-centre de métier

Le début de la saison actuelle a vu deux des cinq matchs les plus prolifiques du FC Barcelone en termes de buts attendus (expected goals) générés par l'équipe en Liga depuis l'arrivée de Hansi Flick.

Ce chiffre reflète les capacités offensives de l'équipe catalane, qui a disputé les premières journées sans avant-centre de métier titulaire, et qui a pourtant signé deux de ses matchs les plus productifs en termes de volume et de qualité d'occasions depuis que l'entraîneur allemand a pris en main la direction technique.

La présence de Rodri renforce l'idée d'un FC Barcelone collectif, dont les buts devraient se répartir davantage entre ses joueurs, même si Raphinha, qui occupe le rôle d'avant-centre de métier, a démarré sur les chapeaux de roue et a déjà inscrit 3 buts.

L'influence de Rodri devrait se manifester dans les deux surfaces de réparation, et il a d'ailleurs déjà transposé au FC Barcelone, lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao, l'entente qu'il partageait avec Cubarsi au sein de la sélection espagnole.

Le FC Barcelone a jusqu'à présent gardé sa cage inviolée lors des deux premières journées, tandis que Flick continue d'insister sur la nécessité pour l'équipe d'imposer davantage de contrôle au cours de cette saison.

Flick a déclaré après la victoire : « Tout le monde est content que Rodri joue avec nous. C'est le joueur idéal pour nous et pour notre style de jeu. »

Avec l'arrivée de l'ancien joueur de Manchester City, le FC Barcelone pourra conserver le ballon plus longtemps et n'aura plus besoin de la présence constante de Pedri à la base de la construction du jeu.

Flick ne voit aucun problème de compatibilité entre les joueurs, tandis que Rodri se montre très enthousiaste quant à ce qu'il a observé jusqu'à présent au FC Barcelone.



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