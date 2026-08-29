Rodri a rapidement imposé son influence sur le Barça, après avoir disputé sa première rencontre sous le maillot du club face à l'Athletic Bilbao, bien qu'il n'ait pas bénéficié d'une préparation suffisante, commençant à modifier le visage du milieu de terrain et à offrir davantage de contrôle à l'équipe.

Selon le journal espagnol « Sport », Rodri a rejoint un train lancé à pleine vitesse, puisqu'une seule semaine s'est écoulée entre sa présentation en tant que joueur du Barça et ses débuts avec l'équipe jeudi, malgré une préparation extrêmement limitée.

Les débuts de Rodri ont suscité l'attente habituelle réservée aux grandes stars, le stade s'embrasant à son entrée à la 62e minute, avant qu'il n'entame sa participation à sa manière, sa première touche étant un saut puissant au milieu du terrain pour couper un ballon aérien.

C'était là un début qui confirmait la personnalité d'un joueur dominant, que Flick a décrit comme un « leader né », avant qu'il ne devienne rapidement le pivot de l'équipe.

Les premières minutes de Rodri ont montré qu'il possède la présence des grands milieux de terrain classiques, le joueur affichant une carrure et une présence remarquables, et son apport sur le terrain s'est vite répercuté sur ses coéquipiers, en particulier sur les joueurs du milieu.

Flick s'est appuyé sur Rodri, Pedri, Fermín López et Olmo, faisant évoluer le Barça vers un jeu à un seul pivot classique au lieu du double pivot habituel.

Rodri a assumé le rôle d'unique sentinelle, devenant le premier et le seul relais nécessaire pour franchir les lignes adverses, le Barça s'appuyant sur un 4-3-3 lors de la construction du jeu par l'arrière.

Le mouvement le plus remarquable a été la montée spontanée de Pedri à une position plus haute sur le terrain, tandis que Fermín López et Olmo échangeaient leurs positions entre eux.

Adame et Lamine Yamal ont contribué à l'équilibre de l'équipe en apportant davantage de largeur au Barça, et cette formule a fonctionné, donnant lieu au deuxième but après une superbe démonstration dans la circulation du ballon, qui s'est encore accélérée lorsque le ballon est parvenu à Adame.

Un centre d'Adame a fini dans les pieds de Fermín López, qui a exploité une grossière erreur de Laporte pour inscrire son troisième but de la saison.

Le Barça s'est contenté de deux buts car Unai Simón a été le meilleur joueur du match, mais il a de nouveau prouvé qu'il s'agit d'une équipe redoutable offensivement.

Une force offensive sans avant-centre déclaré

Le début de la saison actuelle a vu deux matchs figurer parmi les 5 meilleures rencontres du Barça en termes d'expected goals créés par l'équipe en Liga depuis l'arrivée de Hansi Flick.

Ce chiffre reflète les capacités offensives du club catalan, qui a disputé les premières journées sans avant-centre déclaré titulaire, et qui a pourtant enregistré deux matchs parmi ses plus productifs en termes de volume et de qualité des occasions depuis que l'entraîneur allemand a pris en charge la direction technique.

La présence de Rodri renforce l'idée d'un Barça collectif, dont les buts devraient se répartir davantage entre ses joueurs, bien que Raphinha, qui occupe le rôle d'avant-centre déclaré, ait démarré fort et ait déjà inscrit 3 buts.

L'influence de Rodri devrait se manifester dans les deux surfaces de réparation, et il a déjà transmis au Barça, lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao, la complicité qui le liait à Cubarsí au sein de la sélection espagnole.

Le Barça a jusqu'à présent gardé sa cage inviolée lors des deux premières journées, tandis que Flick continue d'insister sur la nécessité pour l'équipe d'imposer davantage de contrôle cette saison.

Flick a déclaré après la victoire : « Tout le monde est heureux que Rodri joue avec nous. C'est le joueur idéal pour nous et pour notre style. »

Avec l'arrivée de l'ancien joueur de Manchester City, le Barça pourra conserver le ballon plus longtemps et n'aura plus besoin de la présence permanente de Pedri à la base de la construction du jeu.

Flick ne voit aucun problème de compatibilité entre les joueurs, tandis que Rodri se montre très enthousiaste face à ce qu'il a vu jusqu'à présent au Barça.



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