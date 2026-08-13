Le club mexicain de León a adressé un message particulier à la star argentine Lionel Messi, à l'issue du match qui a opposé l'équipe à l'Inter Miami en Leagues Cup, une rencontre marquée par un moment émouvant entre la légende de l'albiceleste et le défenseur colombien de León, Yohan Romaña.

León a publié, sur son compte officiel sur le réseau « X », une photo de l'accolade entre Romaña et Messi durant le match, en écrivant : « Cette accolade, de la part de León, de la part de tous, de la part du football, elle est pour toi, cher Lionel. Respect et affection. »

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Ce message est intervenu après le match qui s'est terminé par une victoire de León (3-2) face à l'Inter Miami, l'équipe américaine faisant ainsi ses adieux à la Leagues Cup.

La rencontre a marqué le retour de Messi sur les terrains, après le décès de son père Jorge Messi il y a quelques jours. Il est entré en jeu comme remplaçant en seconde période.

L'accolade a eu lieu lors d'un ballon disputé, lorsque Romaña est intervenu pour arrêter la star argentine, avant de l'enlacer et de le soulever de terre, dans une scène qui a suscité de larges réactions et s'est rapidement transformée en l'un des moments forts du match, le joueur de León exprimant ainsi ses condoléances à Messi après son douloureux deuil.



