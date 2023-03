Le club de rêve de Victor Osimhen dévoilé !

L'attaquant de Naples Victor Osimhen "rêve" d'un transfert en Premier League, mais serait également prêt à rejoindre le Bayern Munich.

Après s'être imposé comme l'un des attaquants les plus excitants de la planète, et sans aucun doute l'un des plus prometteurs pour l'avenir, il n'est pas surprenant de voir Osimhen faire la une des journaux. Florian Plettenberg, de Sky Sports Allemagne, rapporte que Manchester United et Chelsea font pression pour conclure un accord pour l'attaquant nigérian, dont le rêve est de jouer en Premier League.

Un joueur très convoité

Mais si toutes les discussions autour d'Osimhen concernent la lucrative première division anglaise, le Bayern Munich est un club qui suscite également son intérêt. Cependant, bien qu'il soit prêt à rejoindre le club, les géants allemands ne croient pas que le montage financier pour recruter Osimhen soit viable cet été, ce qui réduit les chances qu'il les rejoigne bientôt.

Le joueur de 24 ans a été dans une forme sensationnelle cette saison, menant Naples vers le titre de Serie A et l'aidant à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une poignée de buts en aller-retour contre l'Eintracht Francfort.

La recherche d'un nouvel avant-centre par United n'est un secret pour personne, tandis que Chelsea est porté par l'ambition inébranlable de son nouveau groupe de propriétaires, dirigé par Todd Boehly.