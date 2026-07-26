Le nom du club saoudien d'Al-Ittihad a été associé ces derniers jours à la signature du Marocain Azzedine Ounahi, milieu de terrain du club espagnol de Gérone, lors de l'actuelle période de transferts estivaux.

Gérone est favorable à la vente du joueur marocain, qui suscite un vif intérêt de la part de plusieurs grands clubs, dont l'Ajax Amsterdam en tête, mais le club espagnol souhaite obtenir la contrepartie financière la plus élevée possible.

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Alors qu'Al-Ittihad était associé au transfert d'Ounahi, le club s'est dirigé avec force vers le Portugais Pedro Gonçalves, joueur du Sporting Lisbonne, et se rapproche de la conclusion de l'affaire, pour un montant de 30 millions d'euros.

Si Al-Ittihad parvient à boucler cette transaction, il ne pourra pas engager Ounahi, d'autant plus que « le Doyen » souffre d'un budget limité et ne versera pas une contrepartie similaire pour s'attacher les services d'Ounahi.

Al-Ittihad se tourne actuellement vers une option locale pour renforcer son entrejeu, et Mokhtar Ali figure parmi les noms les plus en vue associés au Doyen lors de l'actuel mercato.



