Le "chut" de Vinicius défendu par Ancelotti

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a défendu le geste de Vinicius Jr. contre la Real Sociedad.

Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont marqué pour le Real Madrid lors de la victoire 2-0 contre la Real Sociedad en Liga samedi. Le Brésilien a inscrit son deuxième but de la saison en cours en ouvrant le score à la 58e minute sur penalty. Malgré son rôle de vedette pour les Blancos lors de leur victoire, l'ailier a été vivement critiqué pour sa célébration, car il a été vu en train de courir vers le coin et de faire un geste de "chut" pour tenter de faire taire le public local.

Au milieu de la désapprobation générale de sa célébration, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti a pris la défense du joueur, car l'Italien a estimé que l'action de l'attaquant était motivée par le traitement qui lui a été infligé par les supporters de la Real Sociedad. Les supporters locaux ont essayé de s'en prendre au joueur dès le début du match, alors que les sifflets résonnaient dans le stade.

Ancelotti a défendu son joueur devant la presse : « C'est une réaction à un acte très laid. Des insultes... personne ne pouvait le supporter, moi non plus. Le geste de porter la main à la bouche est normal, vu tout ce qui se passe. »

Le champion d'Espagne et d'Europe en titre sera de retour en action mardi soir, en débutant son parcours en Ligue des champions 2024/25 contre le VFB Stuttgart.