« Le choc du siècle » : un journaliste espagnol tranche sur l'avenir de Vinicius avec une déclaration explosive !

Le journaliste espagnol Roberto Gómez a catégoriquement écarté la possibilité d'un départ de la star brésilienne Vinicius Junior du Real Madrid, dans un contexte de polémique grandissante autour de l'avenir du joueur de 25 ans avec le club madrilène, qualifiant tout scénario de départ de « choc du siècle ».

Dans des déclarations tranchées faites sur la radio espagnole « Radio Marca », ce lundi, Gómez a souligné que Vinicius représente la colonne vertébrale de l'équipe madrilène et que son départ serait une véritable catastrophe pour le club.

Vinicius, le meilleur

Gómez a affirmé avec une grande fermeté : « Vinicius est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Personne sur l'aile ne joue avec un tel talent et une telle influence. Je ne peux même pas imaginer son départ maintenant, il incarne l'âme offensive de l'équipe. »

Le journaliste espagnol a ajouté : « Qui paierait 150 ou 200 millions d'euros pour un joueur à qui il ne reste plus qu'une seule année de contrat ? Cela n'a aucun sens sur les plans économique et sportif. »

Des interrogations logiques

Gómez s'est interrogé sur un ton réprobateur : « Et si Vinicius disait clairement : "Je reste ici", que ferait le club ? Le forcerait-il à partir ? C'est totalement impossible. »

Le journaliste espagnol a conclu ses déclarations en déclarant : « Comment est-il concevable que Vinicius quitte le Real Madrid ? Pour moi, ce serait le choc du siècle à tous égards. Le Real Madrid a un besoin impérieux de Vinicius, et Vinicius a besoin du Real Madrid. C'est une relation qui ne peut pas être rompue facilement. »

Une polémique grandissante

Les déclarations de Gómez interviennent dans un contexte de polémique médiatique grandissante quant à savoir si Vinicius prolongera ou non son contrat avec le Real Madrid, en particulier alors qu'il s'apprête à entamer la dernière année de son contrat actuel avec le club madrilène.

Les rapports de presse espagnols se contredisent au sujet de l'avenir de la star brésilienne : certaines sources évoquent des négociations en cours pour la prolongation de son contrat, tandis que d'autres font état de l'intérêt de grands clubs européens pour s'attacher ses services, notamment en provenance de la Premier League anglaise.