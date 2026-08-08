Le choc de Flick à l'origine du départ d'Araujo du Barça

Le transfert de Ronald Araujo, la star de Barcelone, vers Liverpool pour une saison sous forme de prêt est désormais confirmé, après que le club anglais est parvenu à un accord avec le Barça concernant le recrutement du défenseur uruguayen.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a appris que le club anglais prendra en charge l'intégralité du salaire du joueur durant le prêt, Liverpool conservant une option d'achat sur Araujo à la fin de la saison.

Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord au sujet de l'opération, après avoir obtenu l'aval du directeur sportif de Barcelone, Deco.

Les agents d'Araujo se sont rendus à Barcelone dans l'après-midi de vendredi, dans le cadre d'une transaction rapide bouclée en l'espace de quelques heures.

Le contrat de Ronald Araujo avec Barcelone court jusqu'en 2031, mais celui-ci ne souhaite pas rompre définitivement avec le club catalan.

Le défenseur fera ses adieux à ses coéquipiers ce matin, avant que l'équipe ne s'envole pour l'Italie afin de disputer un match amical triangulaire face à l'Udinese et à Nottingham Forest, dans le cadre de la préparation à la nouvelle saison.

Le défenseur uruguayen a décidé de chercher davantage de temps de jeu loin du Camp Nou, après une conversation choquante avec Hansi Flick, lors d'un entretien franc qui était déjà prévu dès le retour du défenseur de la période de préparation.

L'entraîneur lui a confirmé ce dont le directeur sportif avait déjà parlé avec son agent en mai, à savoir que l'idée pour la saison en cours était de conserver le joueur uruguayen à la même place dans sa hiérarchie en défense, avec un temps de jeu limité et un rôle largement secondaire.

Araujo a accepté ce scénario et a décidé de partir pour chercher des alternatives lui permettant d'obtenir davantage d'occasions. Liverpool, l'un des grands clubs de la Premier League, suivait Ronald depuis des années et pourra cette fois-ci s'attacher ses services.

Le capitaine de Barcelone s'envolera durant le week-end pour l'Angleterre afin d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League.