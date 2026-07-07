Le chiffre maudit… La prédiction de Roberto Martínez anéantit le rêve de Cristiano

« Le chiffre 6 peut apporter quelque chose de très positif »… C’est par ces mots que Roberto Martínez avait exprimé son optimisme avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, mais ce même chiffre a fini par mettre un terme à son mandat à la tête de la sélection portugaise sur une note amère, sa prédiction s’étant retournée contre lui dans les dernières secondes du match face à l’Espagne.

Lors de son ultime sortie sur le banc des « Marins d’Europe », le technicien ibérique de 52 ans a ainsi vécu une sortie dramatique, battu par la sélection de son pays d’origine sur un but libérateur en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, conclu sur le score minimal (1-0) dimanche soir.

Avant le coup d’envoi de la compétition, il avait confié à la chaîne portugaise RTP sa foi en la « numérologie », évoquant le lien historique entre le Portugal et le chiffre 6 : « Je crois fermement à la numérologie, je pense que le chiffre 6 recèle quelque chose de très positif. »

Il précisait alors : « En 2016, le Portugal a remporté l’Euro, et en 1966, il a réalisé sa meilleure performance de tous les temps en Coupe du monde en terminant troisième ; il a également atteint les demi-finales en 2006. Il est temps que le Portugal obtienne ce qu’il mérite pleinement. »

Mais le scénario qu’il anticipait s’est retourné contre lui, mettant fin au rêve de Cristiano Ronaldo d’atteindre la finale de la Coupe du monde. Le 6 était partout lors de la rencontre disputée le 6 juillet, mais il a finalement porté chance à l’autre camp.

Le coup de grâce est venu du joueur espagnol polyvalent Mikel Merino, porteur du maillot n° 6, qui a inscrit le seul but de la victoire à peine 6 minutes après son entrée en jeu, dès le début du temps additionnel.

Le numéro fétiche de Martinez s’est alors mué en un véritable talisman inversé, scellant son destin à la tête des Lusitaniens lors d’une soirée que les amateurs de numérologie n’oublieront pas.

Son contrat avec la Fédération portugaise s’achève sur cette défaite ; il quitte le banc par la petite porte, laissant derrière lui une prophétie qui s’est réalisée à l’envers.