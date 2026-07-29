Le championnat saoudien annule le septième match amical d'Al-Ahli

Le championnat saoudien a entraîné l'annulation du septième match amical que devait disputer l'équipe d'Al-Ahli avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Al-Ahli devait affronter Abha le 6 août prochain, dans son septième et dernier match amical avant le début de la nouvelle saison, et ce après son retour à Djeddah de son stage à l'étranger en Autriche.

Cependant, le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé que les directions des deux clubs se sont accordées pour annuler ce match amical, et ce après la publication du calendrier des matchs du championnat saoudien pour la nouvelle saison.

Le calendrier a placé Al-Ahli face à Abha le 22 août prochain, lors de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, ce qui signifie qu'ils se seraient affrontés à deux reprises en moins de trois semaines, ce qui a entraîné l'annulation de la rencontre amicale.

Les deux clubs cherchent deux autres équipes pour disputer avec elles leurs derniers matchs amicaux avant le début de la nouvelle saison.

Al-Ahli a achevé son stage à l'étranger en Autriche, au cours duquel il a disputé six matchs amicaux, ne remportant qu'une seule victoire, aux dépens du club autrichien de Saalfelden 8-0.

En revanche, Al-Ahli a perdu trois matchs, contre le club allemand de Holstein Kiel, ainsi que les clubs portugais Vitória Guimarães et Portimonense, tandis qu'il a fait match nul sur un score positif avec le club portugais Rio Ave et le club anglais Fulham.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli vise le sacre en championnat saoudien, absent de ses vitrines depuis 2016, ainsi que la conservation du titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite, remporté lors des deux dernières saisons.