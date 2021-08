Le champion UFC Khabib Nurmagomedov devient footballeur pro !

Khabib Nurmagomedov comme usain Bolt ? Le champion de MMA s'est engagé dans un club de foot.

Après sa retraite des arts martiaux mixtes professionnels en mars 2020, Khabib Nurmagomedov, 32 ans, a annoncé un changement de carrière en signant pour l'équipe de football russe de troisième division, le FC Legion Dynamo.

De nombreux fans doutaient que la retraite de Khabib de l'UFC soit définitive, étant donné à quel point le thème de la retraite puis du retour est courant dans le monde des sports de combat aujourd'hui. Mais ce changement semble confirmer son départ de l'octogone, alors qu'il réalise l'un de ses plus vieux rêves, signer pour un club de football.

L'ancien champion des poids légers de l'UFC a déjà participé à une conférence de presse avec ses coéquipiers et semblait très enthousiaste à l'idée de lancer sa carrière de joueur.

Il sera intéressant de voir comment le champion UFC s'adapte à un sport si différent de celui des arts martiaux mixtes.

Pour rappel, Khabib Nurmagomedov et Cristiano Ronaldo sont des amis proches et parlent presque quotidiennement. Récemment, le combattant du Daghestan a révélé l'une des plus grandes craintes du Portugais.

"Nous parlons plusieurs fois, presque tous les jours", a déclaré Khabib à la star russe de YouTube, KraSava.

«Mais quand nous nous sommes rencontrés, nous avons eu une conversation sur l'origine de notre motivation." «Il m'a dit qu'il voulait que son fils soit son successeur. Quand Cristiano était enfant, il ne pouvait que rêver d'avoir une simple paire de chaussures. Mais son fils a tout."

"Il craint que son fils ne ressente pas la même faim, la même volonté. Les gens sont guidés par cette volonté. Ressentir le désir d'accomplir des choses. Quand on a tout, il est difficile de trouver la bonne motivation."