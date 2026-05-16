Samedi après-midi, le Celtic a été sacré champion d’Écosse à l’issue d’un dénouement spectaculaire. En lice pour le titre, le Heart of Midlothian a finalement cédé sur deux buts tardifs, s’inclinant 3-1.

Une saison mouvementée : Brendan Rodgers avait été limogé fin octobre, puis Martin O’Neill et Wilfried Nancy avaient assuré l’intérim avant que O’Neill ne prenne officiellement les commandes.

Profitant des turbulences et des résultats mitigés du Celtic, Hearts a entrevu la possibilité de conquérir son premier titre national depuis 1960. Un sacre des « Jambos » aurait par ailleurs privé le duo Celtic-Rangers du trophée pour la première fois depuis 1985.

Samedi, à l’occasion de la dernière journée, le leader Hearts se déplaçait chez le Celtic, qui comptait un point de moins. Un match nul suffisait donc aux Hearts, tandis que le Celtic devait s’imposer.

Hearts, avec Jordi Altena aligné d’entrée, ouvre le score juste avant la mi-temps : Lawrence Shankland coupe de la tête au second poteau sur corner et les visiteurs semblent alors en pole position : 0-1.

Juste avant la mi-temps, le Celtic a toutefois égalisé : Alexandros Kyziridis a commis une main dans sa surface après un tacle glissé, et Arne Engels a transformé le penalty (1-1).

En seconde période, le Celtic a accentué la pression. Kelechi Iheanacho a frappé le poteau, mais Daizen Maeda a finalement inscrit le 2-1 d’une frappe à bout portant juste avant le coup de sifflet final. Le but a d’abord été refusé pour hors-jeu, une décision rapidement jugée injustifiée. Dans le temps additionnel, Callum Osmand a exploité une contre-attaque pour fixer le score à 3-1 et offrir au Celtic son 56e titre de champion.