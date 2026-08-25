Le cauchemar est terminé : le Paris Saint-Germain se débarrasse gratuitement de son « indésirable »

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, a décidé de mettre un terme à un long feuilleton fait de blessures et de prêts, en prenant une décision décisive : rompre définitivement sa relation avec le Portugais Renato Sanches, quitte à le laisser partir gratuitement.

Bien que le contrat du milieu de terrain portugais court jusqu'en juin 2027, la direction du club parisien a décidé de lui ouvrir la porte d'un départ libre lors du mercato actuel, dès qu'il aura trouvé un accord avec un nouveau club.

Selon les révélations du site français « Foot Mercato », cette démarche vise à faciliter son départ définitif et à mettre fin à la série de prêts vécue par le joueur ces dernières années, qui l'a fait passer d'un talent prometteur à un poids sur la masse salariale du club.

Sanches était revenu à Paris cet été après la fin de son prêt au Panathinaïkos grec, où il a disputé 24 matchs la saison dernière, dont 12 comme titulaire, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, et réussissant dans une large mesure à retrouver sa forme physique malgré des absences par intermittence en raison de blessures.

Durant la préparation actuelle, le joueur a participé normalement aux entraînements du Paris Saint-Germain sans connaître la moindre rechute physique, mais cela n'a pas suffi à convaincre le staff technique et la direction de lui accorder une nouvelle chance, après qu'il soit totalement sorti des plans d'avenir du projet parisien.

Malgré tout, le Golden Boy 2016 s'accroche toujours à son rêve européen. Sanches a en effet refusé des offres alléchantes de clubs d'Arabie saoudite, du Brésil et du championnat américain, préférant chercher un véritable projet sportif qui lui offrirait la possibilité de jouer régulièrement et de retrouver l'éclat qui lui avait valu de faire sensation avec Benfica, le Bayern Munich et Lille.

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Il n'a pas eu à attendre longtemps, puisque les offres ont commencé à se multiplier : le Torino italien, l'Union Berlin allemand, ainsi que les clubs anglais Ipswich Town et Hull City ont manifesté leur intérêt pour le recruter, en plus de deux clubs de Ligue 1 qui étudient la possibilité de se positionner pour sauver une carrière qui est passée par de grandes étapes, de Benfica au Bayern Munich, en passant par Swansea, Lille et la Roma, avant son arrivée à Paris en 2022.