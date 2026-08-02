Le Brésilien Casemiro a connu des débuts catastrophiques à domicile avec l'Inter Miami, après avoir offert le ballon à l'adversaire avant de marquer contre son camp quelques instants plus tard.

Selon le journal britannique The Sun, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, âgé de 34 ans, avait rejoint l'équipe de Lionel Messi la semaine dernière seulement, en tant que joueur libre après son départ d'Old Trafford.

Sa première apparition est survenue quelques jours seulement après son arrivée, lui qui a disputé l'intégralité des 90 minutes lors de la victoire 1-0 face à Montréal.

Mais ses premiers pas sur la pelouse de son équipe face au Columbus Crew ont été marqués par un début catastrophique après seulement 33 minutes de jeu.

L'Inter Miami menait 1-0 grâce à un but de Luis Suárez lorsque Casemiro a perdu le ballon de façon incompréhensible, sans aucune pression de l'adversaire.

Un centre puissant a alors été envoyé dans la surface de réparation, que le joueur brésilien a dévié par erreur dans les filets de sa propre équipe.

Casemiro a semblé très abattu après ce moment qu'il préférerait oublier, tandis que son nouveau coéquipier Messi n'a pas du tout apprécié la scène.

Les caméras ont capté la star argentine en train de faire grise mine sur le banc des remplaçants après la bévue embarrassante de Casemiro.

Les supporters n'ont pas pu croire que le premier match de Casemiro sur la pelouse de son équipe se soit si mal déroulé, discutant de ce moment sur la plateforme X.

L'un d'eux a écrit : « Vous vous demandez comment Casemiro s'en sort en MLS... Eh bien, il a offert le ballon à l'adversaire sans aucune pression, ouvrant la voie à une contre-attaque, puis il a lui-même conclu cette contre-attaque par un but contre son camp. Et son visage disait tout. »

Un autre a ajouté : « Cet homme regrette sa décision après avoir réalisé qu'il aurait dû rester à Manchester United. »

Un troisième a écrit : « Il n'est plus ce qu'il était. Comment ton premier but peut-il être un but contre ton camp ? »

Un quatrième a commenté : « Les fantômes de Manchester United te poursuivent où que tu ailles. »