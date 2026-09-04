L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé son plan pour associer le Brésilien Gabriel Martinelli et le Néerlandais Crysencio Summerville, compte tenu de leur capacité à évoluer davantage sur le flanc gauche.

Martinelli a disputé son premier match avec Al-Hilal, en tant que remplaçant, lors de la victoire dans le derby de Riyad face à Al-Shabab sur le score de 2-0, vendredi soir, au SHG Arena, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

Interrogé, en conférence de presse d'après-match, sur le joueur qui occupera le poste d'ailier droit lors des prochaines rencontres entre Summerville et Martinelli, Inzaghi a répondu : « Les deux joueurs peuvent évoluer sur le côté droit en toute aisance. »

Il a précisé : « Aujourd'hui, nous avons fait entrer Martinelli sur le côté droit, et après l'entrée de (Sabri) Dahl, je l'ai envoyé jouer sur le côté gauche, et une rotation sera effectuée entre eux lors des prochains matchs. »

Concernant le poste dont il a besoin, il a expliqué : « Le marché est encore ouvert, et la direction sportive fait un travail remarquable sur le marché des transferts. Nous avons un besoin en défense, et nous y travaillons. »

Inzaghi est ensuite revenu sur la rencontre, déclarant : « Nous étions très concentrés, nous sommes entrés avec force et avons maîtrisé l'ambiance du match. Nous revenions du match contre Al-Ahli avec une énergie épuisée, et nous avons affronté aujourd'hui une équipe très forte au milieu et en attaque. »

Il a ajouté : « Nous rencontrons une forme de difficulté au poste d'arrière droit. Je suis (Mohamed) Mahzari depuis la saison dernière, et il a comblé une grande partie du manque à ce poste. C'est un grand joueur qui donne tout ce qu'il a. »

Il a poursuivi : « Nous attendons le retour de Hamad Al-Yami, et nous travaillons également à préparer Sabri Dahl pour qu'il devienne un joueur du même poste, bien que son poste soit ailier droit. »

Quant au remplacement de Hassan Tambakti, il a répondu : « Après sa blessure de deux mois, il a participé à 5 entraînements, et il souhaitait jouer le match contre Al-Ahli, mais il a joué aujourd'hui. Son remplacement n'était pas dû à une blessure, mais uniquement à la fatigue. »

Il a conclu : « Ali Lajami est blessé, nous espérons qu'il reviendra le plus rapidement possible. Nous rencontrons des difficultés en défense, et nous essayons de combler ce manque. Nous avons Mishal Al-Daood. »

Il convient de rappeler qu'Inzaghi a mené Al-Hilal à sa cinquième victoire consécutive en Roshn League, prenant ainsi la tête du classement avec 15 points, avec 3 points d'avance sur Al-Nassr, deuxième, qui disputera un clasico difficile face à Al-Ittihad, samedi.