Le cas Salah ? L'annonce de la composition de Trabzonspor face à Kasımpaşa

Fatih Tekke, l'entraîneur de Trabzonspor, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter son hôte Kasımpaşa, lors de la première journée de la Süper Lig turque.
L'entraîneur de Trabzonspor a décidé de placer la nouvelle recrue égyptienne Mohamed Salah sur le banc des remplaçants, lors du match face à Kasımpaşa, qui sera dirigé par l'arbitre Gorkan Hasova.
Selon le site Gazete Pencere, Trabzonspor débutera la rencontre avec une composition comprenant Onana, Savić, Nwakaeme, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskyi, Metehan, Savio et Onuachu.
De son côté, Kasımpaşa débutera la rencontre avec une composition constituée d'Andreas, Aros, Ellie, Yesin, Wink, Baldursson, Mendes, Diabaté, Mortada, Govin et Bendizik.
Galatasaray, tenant du titre, avait entamé son parcours en Süper Lig turque par un match nul 2-2 face à Çorum.