Le cas Hamza ? Barcelone dévoile sa liste européenne et écarte la victime de Yamal

Le FC Barcelone a transmis à l'Union européenne de football une liste de 25 joueurs enregistrés sous contrat avec l'équipe première, en vue de participer à la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que la liste européenne du Barça comprenait l'Égyptien Hamza Abdelkrim et le Belge Jesse Bisiou.

Le club catalan a en revanche écarté son joueur suédois Roony Bardghji, en raison d'une grave blessure au genou qui l'éloignera des terrains tout au long de la saison.

Bardghji a souffert d'un temps de jeu limité avec le Barça la saison dernière, car il évolue au même poste que son brillant coéquipier Lamine Yamal.

Les joueurs égyptien et belge conserveront respectivement les numéros 29 et 27, les numéros qu'ils porteront en Liga, où ils sont enregistrés sous contrat avec l'équipe réserve.

Mais pour leur permettre de disputer la Ligue des champions, il fallait les inscrire sur la liste A en tant que joueurs de l'équipe première, car ils ne remplissaient pas la condition de deux années consécutives au sein de l'académie du club, ou de trois années consécutives avec un prêt ne dépassant pas une année vers un autre club affilié à la même fédération, condition qui permet d'inscrire un joueur sur la liste B.

Quant à Brian Fariñas, il a été inscrit sur la liste des joueurs de l'académie du club, une liste qui peut être mise à jour jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du match.

Le milieu de terrain du Barça sera disponible pour participer à la Ligue des champions, avec le numéro 28, en tant que membre de la liste B, aux côtés des autres joueurs de l'académie du club.

Et ce, bien que Fariñas porte déjà le numéro 4 avec l'équipe première en Liga, car son statut en Ligue des champions diffère selon les règlements d'enregistrement propres aux listes A et B.

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