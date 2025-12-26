Le capitaine du Real Madrid jette l'éponge

Le défenseur vétéran, qui a hérité du brassard de capitaine cet été en remplacement de Luka Modric, pourrait bien disputer sa dernière saison.

Cette semaine, profitant de la trêve hivernale du Real Madrid, Carvajal a rendu visite à son beau-frère et ancien coéquipier, Joselu Mato, au Qatar. Joselu, 35 ans, a quitté le club il y a 18 mois pour rejoindre Al-Gharafa, et les deux hommes sont restés proches. Il a été aperçu posant avec un maillot d'Al-Gharafa floqué « Carvajal », ce qui pourrait être un signe avant-coureur d'un transfert.

Selon Jorge C. Picon, la visite de Carvajal à Joselu était davantage une mission de repérage qu'une simple visite familiale. Il explique que Carvajal estime que son aventure au Real Madrid touche à sa fin et qu'un départ à l'expiration de son contrat cet été est plus probable qu'une prolongation.

Sa priorité actuelle est de se remettre de sa blessure et de retrouver sa pleine forme pour la Coupe du Monde 2026, après quoi il souhaite continuer à jouer au football dans un environnement moins exigeant.

Pour l'instant, Carvajal considère Al-Gharafa comme la destination la plus réaliste lorsqu'il quittera le Real Madrid. Ce club répondrait à ses attentes et lui permettrait de jouer aux côtés de Joselu, tout en passant plus de temps avec sa famille.

Le Real Madrid affirme vouloir laisser Carvajal, légende du club, décider de son avenir, mais se prépare à un départ difficile.

L'arrivée de Trent Alexander-Arnold l'été dernier laissait présager la fin imminente de l'aventure de Carvajal au Real Madrid, et à cet égard, un remplaçant est déjà en place. Cependant, le leadership de Carvajal sera peut-être plus difficile à remplacer. Le vétéran latéral droit espagnol est l'un des derniers joueurs encore présents dans l'équipe qui a réalisé son parcours historique en Ligue des champions, et l'absence de Toni Kroos, Modric, Lucas Vazquez et Nacho Fernandez s'est déjà fait sentir dans le vestiaire ces deux dernières années.