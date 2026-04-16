Le capitaine du NAC, Boy Kemper, pourrait quitter Breda pour Londres

Queens Park Rangers a récemment entamé des pourparlers avec l’entourage du capitaine du NAC Breda, Boy Kemper. Selon Voetbal International, le défenseur de 26 ans pourrait bientôt quitter les Pays-Bas pour rejoindre Londres.

Né à Purmerend, le défenseur ne prolongera pas son contrat avec le club brabançon, qui expire cet été. Il étudie actuellement ses options pour la suite de sa carrière.

Kemper devrait s’expatrier, et QPR fait partie des clubs ayant déjà approché son entourage.

« Le club de Championship voit dans le capitaine des Bredanaars une option défensive peu coûteuse. Toutefois, d’autres prétendants, aux Pays-Bas comme à l’étranger, sont également sur le coup pour recruter le latéral gauche du NAC », écrit jeudi Joost Blaauwhof, observateur des clubs.

NAC souhaitait initialement prolonger son contrat de trois saisons, mais le défenseur, originaire de Hollande-Septentrionale, a rejeté cette offre.

En trois saisons, il a disputé 86 matchs officiels sous le maillot jaune et noir, marquant huit buts et délivrant sept passes décisives.

Promu en Eredivisie avec le club de Breda lors de la saison 2023/24, il s’est pleinement impliqué dans les célébrations et a ainsi conquis le cœur des supporters.