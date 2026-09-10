L'Espagnol Koke, capitaine de l'Atlético Madrid, a réagi à la défaite de son équipe (2-1), face à Liverpool, hier mercredi, sur la pelouse d'Anfield en Ligue des champions, en abordant le cas de son coéquipier Julian Alvarez, dont le transfert vers Barcelone a échoué durant le mercato estival.

Alvarez a été au centre du mercato estival, après avoir annoncé son souhait de quitter les Colchoneros, dans un contexte d'intérêt sérieux du FC Barcelone, mais le transfert ne s'est finalement pas concrétisé, le club madrilène conservant les services de l'Argentin.

Koke a déclaré dans ses propos après le match face à Liverpool : « Nous avons livré une première mi-temps très complète, nous avons marqué un but, puis nous avons su maîtriser le cours de la rencontre. Ils ont égalisé, et nous sommes rentrés à la pause. Ensuite, ils sont revenus en seconde période un peu mieux, et ils ont marqué le deuxième but. Après cela, il a été difficile de revenir dans le match. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Nous savons que c'est une équipe qui presse fort, et ils ont lu le match d'une manière qui leur convenait. Il nous fallait augmenter le rythme de jeu, mais nous n'avons pas pu obtenir l'égalisation. »

Il a poursuivi : « Nous avions débuté la saison dernière en Ligue des champions par une défaite, et nous avons atteint les demi-finales. La Ligue des champions est une longue saison. Et bien que nous ayons très envie de gagner les matchs, nous avons perdu à Bilbao il y a quelques jours, et nous avons de nouveau perdu aujourd'hui. Nous voulons gagner le prochain match. »

Au sujet du cas Alvarez, il a conclu ses propos : « Nous sommes tous très fatigués, et lui en particulier. Nous devons le laisser jouer, prendre du plaisir et faire son travail, qui est de jouer au football. Vous devez tous le laisser un peu tranquille, car il a passé un été plutôt fatigant. Laissez-le donner le meilleur de lui-même. »

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