Le capitaine de Feyenoord, Valente : « Les gens trouvent ça bizarre que je dise cela, mais… »

Luciano Valente a réagi aux critiques qu’il a reçues la semaine dernière après l’éclatante victoire 0-7 de Feyenoord sur la pelouse du PEC Zwolle. Le capitaine des Rotterdamois a vu son équipe dominer dimanche et estime que ce match à Zwolle confirme pourquoi il était justement resté positif après la défaite 5-1 contre le FC Barcelone.

« Je crois que c’est la première fois que je gagne aussi largement », raconte Valente après la rencontre au micro d’ESPN. « Nous avons très bien commencé aujourd’hui et nous aurions déjà pu mener 0-6 à la mi-temps. Le jeu était bon, dominateur, et il y avait beaucoup de mouvement. »

Feyenoord a ainsi parfaitement réagi après la lourde défaite au Camp Nou. Selon Valente, ce match, malgré le score douloureux, a justement déclenché quelque chose au sein de l’équipe. « Le match à Barcelone nous a donné une bonne énergie, malgré le résultat. »

Valente avait déjà tenu ces propos juste après la rencontre contre Barcelone, mais cela lui avait valu de nombreuses critiques. « Je l’avais déjà dit à ce moment-là et certains ont trouvé cela très étrange, mais aujourd’hui était un bon exemple de la raison pour laquelle c’est vrai. »

L’un des grands hommes du match contre le PEC a été Nacho Ferri, auteur d’un triplé. L’un de ses buts avait d’abord été inscrit comme un but contre son camp de Simon Graves, mais cette décision a ensuite été annulée par l’arbitre Alex Bos.

Valente constate que l’attaquant se développe remarquablement bien depuis le départ d’Ayase Ueda. « Depuis le départ d’Ayase, Ferri remplit ce rôle à merveille. On voit qu’il progresse de jour en jour, aussi à l’entraînement. Maintenant, il se récompense avec des buts et je suis fier de lui. »

Givairo Read aussi peut compter sur les compliments de son capitaine après avoir délivré trois passes décisives. « Dès le premier jour après qu’il n’est pas parti à l’AS Roma, il a été excellent avec Feyenoord. »