Le Cap-Vert a mis la main sur Zlatan Ibrahimovic : « J'ai presque envie de pleurer... »

En tant qu’analyste pour Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic n’a pas caché son admiration pour la performance du Cap-Vert lors de la Coupe du monde. Les« Requins bleus » n’ont pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, mais ils ont opposé une résistance remarquable au champion du monde argentin, s’inclinant 3-2 après prolongation.

À l’issue de la rencontre, Ibrahimovic n’avait qu’un message : « Applaudissons le Cap-Vert. »

« Tout tournait autour du Cap-Vert, une petite île aux grands rêves. Ils ont failli battre un géant. Ce sont des héros. Ils sont devenus des idoles pour leur île et n’ont perdu aucun match en temps réglementaire lors de cette Coupe du monde. »

« Le monde entier doutait de leurs chances, mais eux y croyaient. Je suis sûr à deux cents pour cent qu’ils vont fêter ça comme jamais. Ils seront accueillis sur le tapis rouge. »

« Cette performance est digne des livres d’histoire. J’en avais presque les larmes aux yeux… Il ne s’agit pas ici de l’Argentine ou de Lionel Messi, mais du Cap-Vert. Ils ont failli y arriver. C’est ça, le football », a déclaré Ibrahimovic, visiblement ému par ce conte de fées footballistique.

Les deux buts inscrits à Rotterdam par Deroy Duarte et Sidny Lopes Cabral n’ont toutefois pas suffi pour atteindre les huitièmes de finale.

L’Argentine défiera l’Égypte au tour suivant, mardi à 18 h.