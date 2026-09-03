Le conseil d'administration du FC Barcelone a fixé, le 19 septembre, la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, au cours de laquelle sera soumise au vote une question d'une extrême importance : le financement du projet « Espai Barça » relatif au nouveau stade Spotify Camp Nou.

Ce jour-là, les délégués parmi les membres du club se réuniront pour voter, et en particulier pour donner leur feu vert à l'augmentation du crédit alloué au financement du projet Espai Barça et du nouveau Spotify Camp Nou.

Le quotidien Sport a indiqué que, lors de l'assemblée générale ordinaire, seront comme à l'accoutumée validés le bilan financier de l'exercice précédent, ainsi que l'adoption du budget de la saison 2026-2027, qui devrait lui aussi enregistrer un chiffre record.

Outre l'annonce de la date officielle de l'assemblée générale, le Barça a fait savoir qu'il avait clôturé, « pour la troisième saison consécutive, l'exercice avec des résultats ordinaires positifs ».

De fait, cette saison se caractérise par l'enregistrement d'un nouveau record en matière de recettes, le club ayant dépassé pour la première fois la barre du milliard d'euros.

L'un des principaux facteurs ayant contribué à atteindre ces chiffres a été l'exploitation et la mise en service du Spotify Camp Nou.

Le Barça a augmenté ses bénéfices avec son retour au Spotify Camp Nou, mais il a malgré tout besoin d'augmenter le crédit afin de mener à bien l'ensemble des modifications et des travaux requis.

Les délégués exposeront leur point de vue et voteront sur les points inscrits à l'ordre du jour. Il faudra également valider la nomination des membres du conseil d'administration qui n'ont pas démissionné de leurs fonctions aux côtés de Joan Laporta afin de se présenter aux élections, à savoir Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé et Sisco Pujol.

Comme à l'accoutumée, une session de questions-réponses sera ouverte durant l'assemblée générale pour débattre de différents sujets, même si le volet économique occupera une place importante lors de la réunion.

Sur le plan sportif, les explications nécessaires seront également fournies après la clôture d'un marché des transferts estival tout à fait remarquable, qui a permis au club de constituer un effectif pleinement compétitif.

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