L’inquiétude monte au sein du camp brésilien au sujet de la condition physique de Neymar Jr. : la star, toujours handicapée par une blessure au mollet droit, pourrait manquer le prochain match contre Haïti dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne brésilienne Globo, le joueur a passé de nouveaux examens médicaux lundi afin d’évaluer sa récupération après une blessure qui l’a écarté des terrains pendant près d’un mois.

Les examens ont confirmé qu’il poursuivra son programme de rééducation à l’écart du groupe, ce qui rend sa participation au prochain match quasi impossible.

Depuis le début de la préparation de la sélection brésilienne le 27 mai, Neymar n’a pris part à aucune séance sous la houlette de l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui l’a pourtant convoqué en connaissance de cause.

Le staff technique redoute toute récidive, d’autant que les lésions du mollet figurent parmi les plus retorses pour des joueurs dont la vitesse et l’explosivité sont des atouts essentiels.

Même si son état s’améliore progressivement, le staff médical privilégie la prudence afin de préserver sa masse musculaire et sa condition cardiovasculaire, et de lui offrir un retour progressif à son meilleur niveau.

La Fédération brésilienne de football suit le dossier de près, consciente de son poids technique et symbolique au sein du groupe, tout en espérant le voir prendre part aux prochaines phases de la compétition sans exposer sa santé à un risque inutile.