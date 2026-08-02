Le calme règne à Barcelone : Hamza Abdelkarim offre à la direction le luxe d'attendre Álvarez

Le FC Barcelone s'oriente vers le jeune attaquant égyptien Hamza Abdel Karim, 18 ans, comme l'une des solutions de rechange pour combler le vide laissé par l'international polonais Robert Lewandowski, alors que le dossier du recrutement de l'Argentin Julian Alvarez de l'Atlético Madrid reste en suspens sans issue.

Le quotidien espagnol Sport a indiqué que l'entraîneur Hansi Flick a été très impressionné par les prestations de Hamza Abdel Karim lors de la préparation de la nouvelle saison, en particulier après qu'il a marqué les deux buts du Barça lors du match amical contre Birmingham City, ce qui a renforcé ses chances de rester dans l'effectif de l'équipe première.

Un talent égyptien prometteur

Hamza Abdel Karim, qui a déjà participé à la Coupe du monde avec la sélection égyptienne malgré son jeune âge, est l'un des talents les plus prometteurs sur lesquels mise le Barça pour compenser le départ de Lewandowski, aux côtés de la nouvelle recrue Jessy Bisiou.

Malgré leur jeune âge, Flick estime que tous deux sont capables d'apporter un plus à l'équipe s'il a besoin d'eux, d'autant plus que le Barça dispose d'une ligne offensive variée composée de Lamine Yamal, Raphinha et Ferran Torres, en plus de Dani Olmo qui peut évoluer en faux numéro neuf.

Cette confiance placée en Hamza Abdel Karim intervient alors que le Barça rencontre de grandes difficultés pour recruter un avant-centre de classe mondiale, Lewandowski étant l'un des meilleurs buteurs de l'ère moderne, et une doublure de son niveau se fait rare sur le marché des transferts actuel.

Le dossier Alvarez en suspens

Dans le même ordre d'idées, le Barça attend toujours le règlement du dossier du recrutement de Julian Alvarez de l'Atlético Madrid, après avoir présenté une offre de 100 millions d'euros à laquelle le club madrilène n'a jusqu'à présent apporté aucune réponse.

Au lieu de répondre à l'offre, le Barça a reçu des plaintes publiques de l'Atlético Madrid par le biais d'une campagne sur les réseaux sociaux et de déclarations des dirigeants Miguel Ángel Gil Marín et Enrique Cerezo, formalisées par une plainte judiciaire officielle.

Cette semaine, le Barça a reçu une plainte officielle de l'Atlético Madrid adressée à la Fédération espagnole de football et à la Fédération internationale de football association (FIFA). Les avocats du club catalan examinent actuellement le dossier afin de préparer leur réponse juridique, tandis que l'affaire reste sous enquête.

Alvarez insiste pour partir

Julian Alvarez avait publiquement déclaré, lors de la Coupe du monde, son souhait que son club actuel négocie son transfert, estimant que c'était la meilleure solution pour toutes les parties, affirmant que son aventure à l'Atlético Madrid était terminée et qu'il voulait réaliser son rêve de porter le maillot blaugrana.

Mais l'Atlético Madrid a ignoré la demande du joueur argentin et reste déterminé à ne pas négocier, alors que la date du 10 août prochain pourrait être décisive, l'attaquant devant reprendre l'entraînement à cette date.

Selon des proches d'Alvarez, le joueur a toujours le sentiment que le club madrilène l'a trompé, après lui avoir promis de négocier son départ, ce qui complique davantage la situation.

Le Barça cherche des alternatives sans précipitation

Le Barça a tenté de contacter d'autres stars pour combler le vide laissé par Lewandowski et, bien que le directeur sportif Deco cherche des options sur le marché, le club catalan attend toujours le règlement du dossier Alvarez. Si l'Argentin ne signe finalement pas, il n'y aura aucune précipitation pour recruter une doublure, d'autant plus que Hamza Abdel Karim et Jessy Bisiou constituent des options prometteuses sur lesquelles s'appuyer.

Flick estime disposer d'une attaque de grande qualité capable de rivaliser pour tous les titres, à condition qu'aucun joueur de la ligne offensive actuelle ne parte, ce qui offre au Barça une relative sérénité dans la gestion du dossier de l'avant-centre pur pendant la période restante du marché des transferts estival.