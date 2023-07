Le cadeau offert par Messi à ses coéquipiers révélé

Lionel Messi s'est fait aimer de ses nouveaux coéquipiers à l'Inter Miami. DeAndre Yedlin a révélé ce que l'Argentin a offert à ses collègues.

Le septuple Ballon d'Or est devenu l'une des pièces maîtresses du DRV PNK Stadium, le copropriétaire du club, David Beckham, ayant contribué à la mise en place d'un remarquable plan de transfert. Messi a eu un impact immédiat sur le terrain, inscrivant trois buts en deux apparitions, tout en attirant des visiteurs de renom en Floride. Il travaille sur un contrat lucratif aux États-Unis, et une partie de ces fonds semble avoir été investie dans des casques Beats by Dre roses et noirs pour l'équipe de l'Inter Miami.

La star de l'USMNT Yedlin a répondu à la question de savoir comment se procurer ces écouteurs de marque Inter Miami - après avoir arboré une paire dans la zone mixte après une victoire 4-0 sur Atlanta United en Leagues Cup : "Il faut demander à Messi. Messi les a achetés pour l'équipe. Je ne sais pas s'il les a achetés, mais il a donné des écouteurs à tout le monde pour son premier match.

Messi a fait ses débuts avec l'Inter Miami contre Cruz Azul, en marquant un coup franc dans les arrêts de jeu qui s'est logé dans la lucarne, alors qu'il sortait du banc, pour sceller la victoire 2-1. L'icône argentine a ensuite inscrit un doublé contre Atlanta, confirmant ainsi ses débuts parfaits en Amérique.