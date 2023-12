Le cadeau hilarant de Bellingham à son père

Jude Bellingham a raconté ce qu'il a fait à Noël, ainsi que le cadeau hilarant qu'il a acheté à son père.

La sensation du Real Madrid, Bellingham, a profité de la pause de Noël de la Liga pour rentrer à la maison et s'amuser en famille. Le milieu de terrain a pris Instagram pour partager qu'il a passé son temps à regarder son frère Jobe jouer pour Sunderland, à jouer aux fléchettes et au cricket et à se détendre avec sa famille. Il a également révélé qu'il avait acheté à son père, Mark, un coussin imprimé d'une image de lui et du jeune Jude.

Bellingham a téléchargé un carrousel de photos sur Instagram avec la légende : "Vacances de Noël bien passées".

Bellingham s'est immédiatement imposé en Espagne depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund cet été, tandis que son jeune frère Jobe a fait forte impression à Sunderland depuis qu'il a quitté Birmingham City. Les parents de Jude ont accumulé les miles aériens cette saison pour suivre leurs deux fils, si bien que le jeune homme de 20 ans a pris la peine de leur rendre visite.