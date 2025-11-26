Le cadeau émouvant de Cristiano Ronaldo à la famille de Diogo Jota

L'attaquant de Liverpool et son frère, André Silva, sont décédés dans un accident de voiture en Espagne en juillet, plongeant le monde du football dans le deuil. Malgré la disparition de Jota, Ronaldo contribue à perpétuer son souvenir.

Le monde du football sous le choc après la mort de Jota

L'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est décédé à l'âge de 28 ans des suites d'un accident survenu cet été dans la province espagnole de Zamora. L'ancien joueur des Wolves avait épousé sa compagne de longue date, Rute Cardoso, avec qui il avait eu trois enfants, seulement 11 jours avant l'accident. Moins d'un mois auparavant, Jota faisait partie de l'équipe du Portugal qui avait remporté la Ligue des Nations 2025 face à l'Espagne, championne d'Europe, aux tirs au but. Alors que les hommages affluaient pour honorer la mémoire de l'international portugais, Ronaldo a déclaré que tout cela était profondément injuste.

Il avait écrit sur X à l'époque : « C'est incompréhensible. Nous étions encore ensemble en équipe nationale il y a peu, tu venais de te marier. À ta famille, ta femme et tes enfants, j'adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que vous serez toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer.»

Le Portugal, Liverpool, les Wolves et bien d'autres ont continué de rendre hommage à Jota, très apprécié de ses coéquipiers. Aujourd'hui, il semble que l'attaquant d'Al-Nassr ait eu une belle initiative à son tour pour la famille de Jota.