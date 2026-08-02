Les regards des supporters de football africain se tourneront, jeudi prochain, vers le siège de la Confédération africaine de football, la CAF, au Caire, où seront effectués les tirages au sort du tour préliminaire des deux compétitions que sont la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération pour la saison 2026-2027, marquant le début d'un nouveau voyage vers la gloire continentale, dans une grande attente de la part des clubs participants et des supporters, désireux de connaître les premières confrontations de la nouvelle saison.

La cérémonie du tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine débutera à quatorze heures précises, heure du Caire, avant que ne soit organisé immédiatement après le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique, à quinze heures.

Les clubs participants venus des quatre coins du continent connaîtront leurs adversaires du tour préliminaire, première étape de leur parcours vers la qualification pour la phase de groupes, puis la course aux deux titres les plus prestigieux au niveau des clubs en Afrique.

La Confédération africaine de football a annoncé que les cérémonies des deux tirages au sort seront retransmises en direct sur la chaîne CAF TV, offrant ainsi aux supporters à l'intérieur comme à l'extérieur du continent l'occasion de suivre le coup d'envoi d'une nouvelle saison des deux compétitions africaines de clubs.

L'Égypte est représentée en Ligue des champions d'Afrique par le Zamalek, champion du championnat, et Pyramids, vice-champion de la compétition. En Coupe de la Confédération africaine, on retrouve Al Ahly, troisième du championnat, aux côtés de Zed, finaliste de la Coupe d'Égypte.

Des exemptions attendues pour les clubs classés

Le site marocain « Sport7 » a indiqué que trois clubs bénéficieront d'une exemption du premier tour préliminaire de la Ligue des champions, à savoir les Sud-Africains de Sundowns, l'Espérance de Tunis et la Renaissance de Berkane, et ce sur la base du classement continental.

Il a ajouté qu'Al Ahly d'Égypte, l'USM Alger et les FAR de Rabat bénéficieront eux aussi d'une exemption officielle du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Le champion de la Ligue des champions d'Afrique recevra une prime de 6 millions de dollars américains, tandis que le champion de la Coupe de la Confédération africaine percevra 4 millions de dollars américains.

Dans le cadre de la poursuite de son soutien aux clubs participants, la CAF versera aux équipes éliminées de la compétition dès le tour préliminaire une aide de solidarité de 100 000 dollars américains par club, afin de renforcer la stabilité financière et d'encourager la participation aux compétitions continentales.

Les tours préliminaires ont été le théâtre, au cours des saisons passées, de confrontations relevées et d'histoires exceptionnelles, réunissant les grands du continent et les clubs en pleine ascension qui cherchaient à s'imposer sur la scène africaine, ce qui renforce les attentes d'une nouvelle saison pleine de suspense et de rivalité dès les premiers tours.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns abordent la nouvelle saison en tant que tenants du titre de la Ligue des champions d'Afrique, tandis que l'USM Alger détient le titre de la Coupe de la Confédération africaine après avoir été sacrée championne la saison dernière.