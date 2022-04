Le cadeau de Luis Suarez au Barça

L'attaquant uruguayen, autrefois de la Blaugrana mais aujourd'hui de l'Atletico Madrid, aurait joué un rôle clé pour convaincre son coéquipier uruguayen Ronald Araujo de rester à Barcelone.

Le contrat d'Araujo avec la Blaugrana doit expirer à l'été 2023 et les négociations entre lui et le club pour le renouveler traînaient en longueur. Il est devenu un homme clé pour eux.

Et c'est là que Suarez est intervenu, selon Gerard Romero.

Suarez, qui a connu six saisons riches en trophées au Camp Nou avant de partir pour l'Atletico à l'été 2020, sait que Barcelone est un bon endroit pour tout joueur ambitieux. Et Araujo l'est certainement.

L'article continue ci-dessous

Le défenseur central de 23 ans est entré dans l'équipe première de Barcelone au début de la saison dernière et a formé un superbe partenariat avec Gerard Piqué au cœur de la défense des Blaugrana.

Évalué à 40 millions d'euros par Transfermarkt, Araujo a fait 73 apparitions en équipe première pour Barcelone, toutes compétitions confondues, et a également été sélectionné neuf fois en équipe nationale d'Uruguay.